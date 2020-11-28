Коронавирус в Саратове, последние новости на 28 ноября: Еще 251 случай заражения

В Саратовской области 251 случай заражения коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области утром в субботу, 28 ноября, стало известно о 251 случае коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, большая часть приходится на областной центр — 136 зараженных.

Все заболевшие — контактные лица. Из них десять несовершеннолетних и 108 человек старше 60 лет. Также у 160 зараженных выявлена пневмония.

Выздоровели за сутки 195 человек. Таким образом с начала пандемии всего оказались заражены 26 668 человек, а победили заболевание — 22 713.

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