Рецидивист украл куртку из магазина в Энгельсе

Полиция раскрыла кражу из магазина на площади Ленина в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 17 ноября с 15:05 до 15:10 неизвестный унес куртку стоимостью свыше 2,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 52-летний рецидивист. Мужчина во всем признался, похищенное у него не изъяли.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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