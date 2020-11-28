Саратовец прикинулся братом владельца магазина в Новокузнецке ради 200 тыс. рублей

В полицию Новокузнецка с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний местный житель.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина трудится менеджером в складе-магазине по продаже шин.

Ему позвонил неизвестный и представился братом начальника точки. У того действительно есть родственник, который работает в этом бизнесе, поэтому сомнений у гражданина не возникло.

Звонивший поинтересовался продажами и наличием денег в кассе, а потом сказал, что в магазин привезут рекламное оборудование и нужно перевести деньги за него.

Гражданин отправил в неизвестность 157,5 тыс. рублей, но так ничего и не дождался. Тогда он позвонил в центральный офис и узнал, что продавец другой торговой точки услышал такие же обещания и перечислил 40 тыс. рублей.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника, установлено, что звонок поступил из Саратовской области.

Возбуждены уголовные дела.

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