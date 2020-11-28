Синоптики обещают саратовцам снежный день

Сегодня, 28 ноября, синоптики обещают жителям Саратовской области снежную погоду.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, на улице будет 0+1 градусов. А это значит, сегодняшний выходной вполне подходит для прогулок на улице.
Ветер подует с юга со скоростью 4-9 м/с, не обойдется без снежной каши на дорогах.
Отметим, что год назад в этот день было значительно холоднее. Столбик термометра опускался до пяти градусов мороза и это считалось потеплением.
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