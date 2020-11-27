Отключена вода в поселке Латухино и на семи улицах Саратова

Жители поселка Латухино на окраине Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды не будет ориентировочно до 20 часов из-за ремонта на коммуникациях.

Отключена также вода на 2-7 кварталах, улице Таталовская, Блинова, Моисеева, Майская, Школьная, Светлая и Универсальная (тут меняют пожарный гидрант).

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