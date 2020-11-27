В Воскресенском районе взрыв баллона разрушил сторожку, которая раздавила человека

Сторожка рухнула и загорелась Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Воскресенском районе Саратовской области погиб 66-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас устанавливаются причины трагедии.

По предварительным данным, утром 27 ноября в СНТ «Славянка» рухнула сторожка на территории одной из дач. При этом очевидцы слышали перед тем хлопок.

В тот момент в строении находился владелец этой дачи, который также работал сторожем в СНТ. Он разогревал еду местным собакам. Мужчина успел позвонить супруге и сообщить, что его придавило.

Мужчина успел перед смертью позвонить жене Фото: СУ СКР по Саратовской области

Женщина бросилась на помощь, она увидела, что здание охвачено огнем. На место прибыли пожарные, которые после тушения извлекли тело погибшего.

Тело обнаружили пожарные после тушения возгорания Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место трагедии и обнаружили лопнувший газовый баллон. Предполагается, что он мог взорваться и разрушить сторожку.

Предположительно, причиной мог стать взрыв баллона Фото: СУ СКР по Саратовской области

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