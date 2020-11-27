В Саратовской области от коронавируса умер 221 человек

В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли четыре человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, скончался 72-летний мужчина, страдавший коронарной патологией и недостаточностью кровообращения.
Также умер 83-летний пациент с хронической обструктивной болезнью легких.
Коронавирус унес жизнь 65-летнего мужчины с гипертензией и ожирением.
Скончалась от COVID-19 и 74-летняя женщина с атеросклеротической болезнью сердца.
Все умершие лечились в больницах. Смерть наступила из-за тотального поражения легких и дыхательной недостаточности.
Таким образом, в Саратовской области насчитывается 221 жертва коронавируса.
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