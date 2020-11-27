В Саратовской области от коронавируса умер 221 человек

В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли четыре человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, скончался 72-летний мужчина, страдавший коронарной патологией и недостаточностью кровообращения.

Также умер 83-летний пациент с хронической обструктивной болезнью легких.

Коронавирус унес жизнь 65-летнего мужчины с гипертензией и ожирением.

Скончалась от COVID-19 и 74-летняя женщина с атеросклеротической болезнью сердца.

Все умершие лечились в больницах. Смерть наступила из-за тотального поражения легких и дыхательной недостаточности.

Таким образом, в Саратовской области насчитывается 221 жертва коронавируса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.