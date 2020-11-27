Проспект Кирова украсят светящиеся фигуры за 3 млн рублей

Проспект Кирова готовятся украсить к Новому году Фото: Ольга Симонова

В Саратове готовятся украшать улицы к Новому году. Уже объявлен аукцион на покупку светящихся фигур, которые должны быть установлены на проспекте Кирова.

Итоги аукциона будут объявлены 7 декабря. Станет известно, кто установит на центральной улице города шесть светящихся конструкций: сказочный домик, снеговик на санях, самовар, дерево с красными шарами, заяц Крош и свинка Нюша из «Смешариков».

Фигуры должны появиться уже к 24 декабря. На это планируется потратить из городского бюджета 3 млн рублей.

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