Бывшего сотрудника водоканала в Балакове задержали по подозрению во взяточничестве

В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника МУП «Балаково-Водоканал».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в 2018 году начальник отдела получил 40 тыс. рублей от директора коммерческой фирмы. За это он должен был выдать справку о выполнении технических условий для прокладки водовода и канализации при строительстве нежилого здания.

Преступление выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Балакова.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения задержанному.

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