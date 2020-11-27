Пожар в трамвае на Азина: комментарий СГЭТ

Удалось предотвратить распространение огня. Кадр из видео очевидца

В МУПП «Саратовгорэлектротранс» прокомментировали пожар в трамвае 26 ноября.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, по данным СГЭТ, произошло задымление вагона.

Причина — короткое замыкание проводки специального вагона. Удалось предотвратить распространение открытого огня.

Напомним, ЧП случилось на улице Азина, в районе остановки «8-й квартал». Из-за этого трамваи стояли более часа.

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