В Саратове растет спрос на внедорожники

Жители Саратова все чаще покупают внедорожники Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области растет спрос на внедорожники.

К такому выводу пришли специалисты «Авито Авто» после анализа рынка подержанных машин.

В третьем квартале продажи кроссоверов и внедорожников в регионе увеличились на 39%, по сравнению со вторым кварталом, и на 31%, по сравнению с прошлым годом.

Наибольшим спросом в регионе пользуется автомобиль «Нива». Средняя цена на вторичном рынке составила 196 тыс. рублей — это на 11% выше прошлогоднего уровня.

Второе место занял автомобиль Chevrolet Niva. На него цена увеличилась на 3% и составила в среднем 275 тыс. рублей. Следом за ним в рейтинге идет Renault Duster со средней ценой 628 тыс. рублей, что также на 3% выше прошлогоднего уровня.

Снизились средние цены на Hyundai ix35, BMW 5-й серии и Hyundai Santa Fe (на эту модель сразу на 21%).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.