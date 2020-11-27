ГИБДД выступила с видеообращением к саратовцам

ГИБДД по Саратовской области обратилась к участникам дорожного движения с предупреждением.

Инспекторы напоминают, что в регионе установилась ненастная погода: видимость ухудшается из-за туманов, осадков, на дорогах скользко.

В связи с этим автомобилистов призывают включать противотуманные фары, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Пешеходам рекомендовано носить на одежде световозвращающие элементы.

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