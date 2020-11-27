Сообщение от пристава в соцсети побудило должника из Петровска оплатить штрафы

В Петровском районе Саратовской области мужчину побудило оплатить долги сообщение в соцсети.

- Местный житель был должен по 16 штрафам ГИБДД около 11 тыс. рублей, но отдавать не спешил, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФССП.

Приставы не смогли установить, где мужчина живет, поэтому нашли его аккаунт в соцсети и написали там. После предупреждения в сообщении мужчина полностью оплатил долг.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.