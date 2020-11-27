В Саратове сравнили с ИГИЛ действия властей по сносу объектов культурного наследия

Заседание общественного градозащитного совета в Саратове

Решение о сносе дома Кибальникова было как снег на голову для волонтеров, которые его восстанавливали и для его жильцов. Об этом на установочном заседании градозащитного совета при Саратовской областной думе 27 ноября заявил представитель движения «Жить здесь!» Александр Ермишин.

- Есть серьезное противоречие в том, что дом решено сносить, а даже жильцы об этом не знали. Неплохо было бы увидеть документы, экспертизу, на основании которых решено сносить это здание.

Депутат Литневская отметила, что эта межведомственная комиссия не признают аварийными дома, где люди умоляют их расселить, а стены держаться только за счет подпорок. А дом Кибальникова, который имеет культурную ценность и восстанавливается силами волонтеров – его собираются сносить.

«На работу волонтеров просто наплевали»

- Нельзя считать правильным, когда люди узнают о сносе через СМИ или из сториз в Инстаграме у мэра, а не из официальных документов. Выходит, чем позже люди узнают, тем меньше времени на сопротивление и запросы. Жители дома будут судиться с мэрией, — предупредил представитель АНО «Культурный центр «Дом Гектора Баракки» Николай Зайченко.

Участники совета отметили также сложность в получении для ознакомления всех документов и экспертиз на снос и полный туман в части их принятия. Что наводит на мысль о разработанной схеме освобождения земли и сговоре чиновников с застройщиками.

- Странно, что все эти экспертизы как будто засекречены и доставать их надо, как секретные данные, а они вообще-то должны публиковаться открыто.

Администрации подают документы в суд на исключение домов из выявленных памятников и объектов культурного наследия, сразу после решения их признают аварийными и мгновенно сносят. Это в нужных местах происходит и очень похоже на сговор, — заявил блогер и краевед Денис Жабкин.

Ранее работала схема по поджогам исторических памятников, чтобы потом забирать землю под застройку, сейчас новая схема – вывод в число аварийных – пришли к общему мнению участники заседания.

- Власть действует как ИГИЛ (запрещена в РФ) — все сносит и убирает. Только деньги и выгода везде ищется. А что потом, пустыня? Мы видим, что от исторического Саратова ничего не останется при таком отношении.

Принятое обращение о моратории на снос в центре Саратова пока не имеет срока и точного списка адресов. Они появятся после получения ответов на запросы в органы власти по поводу межведомственной комиссии, которую никто никогда не видел, а также ответов от приглашенных на следующее заседание.

На него решено пригласить мэра Саратова Михаила Исава, начальника управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области Владимира Мухина и представителей прокуратуры.

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