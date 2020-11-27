В Расково прохожий нашел труп рядом с гаражом

Тело мужчины найдено рядом с гаражом Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружил прохожий возле гаража в ГСК «Автомобилист» в Расковском МО.

На место выезжали следователи, начата проверка. На голове пострадавшего обнаружена травма.

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