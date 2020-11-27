Саратовские военные предпочитают деньги вместо квартир

В Саратовской области с начала 2020 года квартиры получили почти 700 военнослужащих.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ со ссылкой на данные пятого отдела ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» министерства обороны РФ, 107 семей реализовали право на постоянное жилье.

Причем 11 выбрали квартиры, а 96 — денежную компенсацию в средней сумме 7,9 млн рублей. У некоторых еще выше — 14 млн рублей. Это зависит от выслуги лет.

Общая сумма выплат в регионе за 2020 год превысила 600 млн рублей.

- Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего возникает при увольнении с выслугой 10 лет и более в связи с достижением предельного возраста, состоянию здоровья или организационно-штатными мероприятиями, либо при выслуге 20 лет вне зависимости от его увольнения, — отметили в «Центральном региональном управлении жилищного обеспечения».

Еще 588 семей стали обладателями служебного жилья. Право на него имеют офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по контракту при отсутствии у них жилья по месту прохождения службы.

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