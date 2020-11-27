Сотрудники Стройнадзора приняли дома в Новосоколовогорском поселке с нарушениями

В Саратове возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками министерства строительства и ЖКХ.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было выявлено сотрудниками регионального Управления ФСБ.
По версии следствия, в ноябре 2019 года сотрудники строительного надзора проверили комплекс многоэтажек в Новосоколовогорском поселке. Однако они не осмотрели полностью инженерные системы и не выявили в итоге нарушения при монтаже противопожарной защиты.
В актах однако было указано соответствие противопожарной системы необходимым требованиям, и в итоге дома были введены в эксплуатацию.
Расследование продолжается.
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