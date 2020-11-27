В Красноармейске горела автомойка

Сегодня, 27 ноября, 11 пожарных и три единицы техники выехали тушить автомойку на улице Пугачева в Красноармейске.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, горела кровля здания и перекрытия на потолке.

Предварительно пламя вспыхнуло из-за неправильного обращения с электрооборудованием.

Возгорание ликвидировали.

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