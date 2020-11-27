В Красноармейске горела автомойка

Сегодня, 27 ноября, 11 пожарных и три единицы техники выехали тушить автомойку на улице Пугачева в Красноармейске.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, горела кровля здания и перекрытия на потолке.
Предварительно пламя вспыхнуло из-за неправильного обращения с электрооборудованием.
Возгорание ликвидировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.