В Саратовской области пассажир «Нивы» погиб в ДТП с фурой

«Нива» влетела в стоящую фуру Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Новобурасском районе Саратовской области вчера вечером, 26 ноября, случилось смертельное ДТП.

- В 19:30 на 27-м км трассы Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай 39-летний водитель ВАЗ-21213 ехал со стороны Саратова и при обгоне попутной машины врезался в стоящую фуру, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В аварии шофер «Нивы» пострадал. Его госпитализировали, а 22-летний пассажир погиб на месте.

Пассажир погиб на месте Фото: ГИБДД по Саратовской области

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