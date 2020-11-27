Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 ноября 2020 года: подтверждено 252 случая заражения

Выросло число зараженных коронавирусом в Саратовской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратове утром 27 ноября стало известно о новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, было лабораторно подтверждено 252 диагноза. Все зараженные — контактные лица.

Из них 14 детей и 92 человека старше 60 лет.

Больше всего случаев заражения — в Саратове, где выявлено 125 пациентов.

Всего в начала пандемии заразились 26 417 человек. Выздоровел за минувшие сутки 181 человек, а в общей сложности — 22 518.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.