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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 ноября 2020 года: подтверждено 252 случая заражения

Выздоровел 181 человек
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Выросло число зараженных коронавирусом в Саратовской области

Выросло число зараженных коронавирусом в Саратовской области

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратове утром 27 ноября стало известно о новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, было лабораторно подтверждено 252 диагноза. Все зараженные — контактные лица.

Из них 14 детей и 92 человека старше 60 лет.

Больше всего случаев заражения — в Саратове, где выявлено 125 пациентов.

Всего в начала пандемии заразились 26 417 человек. Выздоровел за минувшие сутки 181 человек, а в общей сложности — 22 518.

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