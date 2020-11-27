Саратовский общественник пожаловался министру культуры РФ на решение местных властей

Александр Ермишин просит защитить Дом Кибальникова

Саратовский общественник, лидер движения «Жить здесь!» Александр Ермишин опубликовал открытое письмо в министерство культуры России.

В нем он заявил о намерении администрации Саратова снести исторической здание на Бабушкином взвозе, 12а — Дом Кибальникова.

Александр Ермишин напомнил, что здание не только является историческим объектом, где жил знаменитый советский скульптор Александр Кибальников, но также площадкой для работ «Том Сойер Феста». Вот уже два года волонтеры своими руками приводят Дом Кибальникова в порядок и сумели добиться серьезно улучшения.

- Таким образом, решение главы Саратова о сносе дома по адресу Бабушкин взвоз, 12, литера «А» не только уничтожает бескорыстный труд волонтеров и делает бессмысленным участие волонтеров в конкретных мероприятиях по защите и сохранению культурно-исторического наследия Саратова в будущем, но и уничтожает само культурно-историческое наследие и память о знаменитом саратовце, внесшим большой вклад не только в культурный облик нашего города, но и всей России, — отметил Александр Ермишин.

Он уверен, что дом должен быть сохранен, а в будущем предлагает устроить в нем музей, посвященный Александру Кибальникову.

- Прошу Вас, как министра культуры РФ, разобраться в сложившейся ситуации и оказать содействие общественности Саратова и волонтерскому движению в сохранении памяти об известном скульпторе и самого дома по адресу Бабушкин взвоз, 12, литера «А», как объекта исторической среды Саратова, — обратился в своем письме саратовский общественник к Ольге Любимовой.

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