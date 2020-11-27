Под Энгельсом в темноте насмерть сбили пешехода

Под Энгельсом насмерть сбили пешехода. Фото Госавтоинспекции Энгельса

В Энгельсском районе Саратовской области вчера вечером, 26 ноября, насмерть сбили мужчину.

- Авария случилась в 22:10 на 3-м км дороги Прибрежный — Шумейка — Генеральское. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2114 наехал на 50-летнего пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Энгельса.

Фото Госавтоинспекции Энгельса

Мужчина шел по трассе против движения машин в одежде без световозвращающих элементов.

Пострадавший скончался на месте.

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