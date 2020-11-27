Вынесен приговор по делу о смертельном ДТП с четырьмя погибшими в Татищевском районе

В аварии погибли четыре человека Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вынесен приговор по делу о смертельном ДТП в Татищевском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признал 31-летний мужчина.

Авария произошла утром 16 января на 580-м километре трассы Нижний Новгород — Саратова, возле села Полчаниновка. Установлено, что водитель минивена Hyundai Grand Starex попытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ГАЗ-3110.

Авария произошла в Татищевском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В ДТП погибли водитель «Волги» и три пассажира иномарки. Еще два пассажира минивена получили тяжелые травмы.

Свою вину водитель иномарки признал полностью. Его приговорили к трем годам в колонии-поселении и запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

По делу вынесен приговор - три года в колонии-поселении Фото: СУ СКР по Саратовской области

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