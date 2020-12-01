В Ершове мужчину посадили на 19 лет за секс с дочерью своей любовницы

В Ершове Саратовской области вынесен приговор 35-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в развратных действиях и изнасиловании малолетней.

Жертвой стала 13-летняя дочь близкой приятельницы мужчины. Девочка испытывала к нему доверие, так как он часто гостил у ее матери. В марте 2020 года гражданин, будучи наедине с ребенком, совершил развратные действия.

В апреле дело зашло дальше, и мужчина вступил с девочкой в связь. Впоследствии они продолжили заниматься сексом, это повторилось в мае.

После этого девочка рассказала обо всем своей бабушке и крестной. Родственники заявили в полицию.

Экспертиза установила, что девочка не понимала происходящего и не могла дать себе отчета, следовательно, была в беспомощном состоянии.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 19 лет и пять дней. Приговор не вступил в законную силу.

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