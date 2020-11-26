Мэрия напомнила владельцам магазинов, что следует чистить снег с крыш

Право на уборке снега с крыш имеют несколько организаций в Саратове Фото: Екатерина Семенова

Саратовская администрация призывает владельцев магазинов подготовиться к снегопадам.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, необходимо вовремя убирать снег с крыш, чтобы не допустить схода лавин и падения сосулек.

На время работ по очистке территория должна быть огорожена. А привлеченные специалисты обязаны быть в спецодежде, иметь страховочные приспособления.

В мэрии отметили, что право очищать крыши в Саратове имеют всего пять специализированных организаций.

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