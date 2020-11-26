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Россельхознадзор прокомментировал запрет на ввоз саратовских кур в Китай

Запрет касается только предприятий Энгельсского района
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Запрет на импорт саратовских кур касается только одного района

Запрет на импорт саратовских кур касается только одного района

Фото: Екатерина Семенова

В Управлении Россельхознадзора по Саратовской области прокомментировали информацию о запрете Китаем импорта птицеводческой продукции из нашего региона.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сейчас неблагополучным по птичьему гриппу в регионе является только Энгельсский район. Там был выявлен очаг заболевания, который сейчас уже ликвидирован.

- Только для этой зоны действуют ограничения на вывоз продукции птицеводства в регионы РФ, — отметили в Россельхознадзоре.

При этом отмечается, что Саратовская область не производит прямых поставок кур и яиц в Китай.

- Следовательно, указанный выше запрет не повлияет на торгово-экономические связи саратовских агропредприятий, — подчеркнули в ведомстве.

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