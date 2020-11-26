Мастер по ремонту отправился на пожизненный срок за убийство нанимателя в Саратове

Мужчина бил свою жертву ножом и кулаками Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор по делу об убийстве, разбойном нападении и угоне.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 35-летний ранее судимый мужчина признан виновным.

В октябре 2019 года он подрядился ремонтировать частный дом на улице Абрикосовая в Саратове, куда его нанял 44-летний владелец. Однако работник решил обокрасть своего нанимателя.

Вечером 10 ноября он приехал в дом, где владельца в тот момент не было. Во дворе он разбил топором стекло автомобиля «Нива» и попытался его угнать, соединив провода зажигания, но не получилось. Тогда он разбил окно в доме и начал искать деньги.

Около 23 часов вернулся хозяин. Злоумышленник напал на него, не менее пяти раз ударив ножом в грудь, шею и живот, а также несколько раз кулаком по голове. Раненый мужчина скончался на месте.

Грабитель схватил его телефон, а из сарая украл инструменты на 11,7 тыс. рублей.

Помимо того, ночью 11 октября он угнал с улицы Абрикосовая автомобиль «Газель» своего знакомого. На 3-м Овсяном проезде мужчина попал в ДТП и сбежал.

Суд приговорил гражданина к пожизненному сроку в колонии особого режима.

Злоумышленник отправился в колонию пожизненно Фото: СУ СКР по Саратовской области

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