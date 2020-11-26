В Балашове 21 семья взяла напрокат детскую мебель и ходунки

В Балашове Саратовской области 21 семья воспользовалась услугами пункта проката товаров для детей.

- Прокат всего необходимого для ухода за детьми до трех лет работает в центре «Семья» Балашовского района в рамках нацпроекта «Демография», — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты.

В прокат бесплатно детские кроватки, ванночки для купания новорожденных, рюкзаки-кенгуру, ходунки, прогулочные коляски-трансформеры, стульчики для кормления, велосипеды, санки, манежи, матрасы, массажные мячи, пеленальные столики могут взять семьи в трудной жизненной, состоящие на учете соцзащиты.

Такие же пункты планируется открыть и в других районах области. В 2021 году прокат должен появиться в Балакове, а в 2022 году — в центре «Семья» Саратова.

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