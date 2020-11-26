Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в области опубликовали список лекарств в аптеках Саратова и Энгельса.

Данные предоставили поставщики с указанием количества упаковок и адресов.

В списках есть противовирусные, антибиотики, лидокаин, вода для инъекций и другие препараты.

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