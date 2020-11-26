Депутат Саратовской облдумы пообещал появляться на дистанционных заседаниях в парандже

Александр Анидалов

В Саратовской областной думе на заседании 26 ноября, которое продолжается уже второй день, определились, как будут работать на дистанционке, если так потребует эпидемиологическая ситуация.

Против выступили представители КПРФ. Они выдвинули массу замечаний к поправкам, которые предложено внести в регламент думы.

В частности, они выразили сомнения по поводу подсчета голосов в электронном виде, предположили технические сложности, к примеру обрыв связи.

- Если сейчас заседание тянется по два дня, а комитеты часами, то в интернете все эти заседания будут длиться по нескольку дней, — заявили представители фракции КПРФ.

На это авторы поправок отметили, что речь не идет о введении режима удаленной работы немедленно, а если такое и произойдет, то на ограниченный период. Технически для этого есть безопасные способы и программное обеспечение. Кроме того, представители ЕР прямо намекнули, что их оппоненты выступают против поправок, поскольку в дистанционном режиме депутатам-блогерам будет неудобно записывать ролики о работе думы. А главное — речь о безопасности депутатов в условиях пандемии.

В ответ их упрекнули в трусости, когда все работают, «а депутаты прячутся». Александр Анидалов заявил, что невозможно удостовериться, действительно ли депутат в кадре, «ведь там человек в маске, а то вообще я паранджу надену», — как установить личность голосующего.

Ему ответили, что голосовать каждый будет не поднятием руки, а поименно, голосом и предложили показывать паспорт перед поименным голосованием.

Проголосовали за поправки в регламент думы после полуторачасового спора.

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