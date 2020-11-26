На стройке в Саратове найден труп. Задержан подозреваемый

Тело мужчины найдено на стройке по улице Огородная
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На стройке в Заводском районе Саратова обнаружен труп, и следователи уже задержали подозреваемого.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мужчины с проломленным черепом и множеством ран на теле было найдено прохожими утром 21 ноября на стройплощадке возле дома №187 по улице Огородная.
Тело нашли утром 21 ноября
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Было возбуждено уголовное дело. Удалось опознать личность погибшего — это 25-летний житель Кировского района.
Под подозрение попал ранее судимый 31-летний мужчина, приехавший из Марксовского района. Решается вопрос о мере пресечения.
Задержан подозреваемый, уроженец Марксовского района
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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