На стройке в Саратове найден труп. Задержан подозреваемый

Тело мужчины найдено на стройке по улице Огородная Фото: СУ СКР по Саратовской области

На стройке в Заводском районе Саратова обнаружен труп, и следователи уже задержали подозреваемого.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мужчины с проломленным черепом и множеством ран на теле было найдено прохожими утром 21 ноября на стройплощадке возле дома №187 по улице Огородная.

Тело нашли утром 21 ноября Фото: СУ СКР по Саратовской области

Было возбуждено уголовное дело. Удалось опознать личность погибшего — это 25-летний житель Кировского района.

Под подозрение попал ранее судимый 31-летний мужчина, приехавший из Марксовского района. Решается вопрос о мере пресечения.

Задержан подозреваемый, уроженец Марксовского района Фото: СУ СКР по Саратовской области

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