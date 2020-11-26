Замену оборудования в КВС сравнили с выходом в открытый космос

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К началу ледостава ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» завершило выполнение водолазных работ с внешней стороны водозабора, расположенного на глубине 15 м в русле реки Волга. Напомним, специалисты подрядной организации, имеющие необходимое оборудование и квалификацию для производства работ под водой, выполняли размывку самотечных линий диаметром d1200 мм, вырезку и демонтаж операционного люка для установки гидрозатвора, а также замену запорного оборудования, расположенного на водозаборных сооружениях.

- Чтобы понять масштабы проведенных работ с наружной стороны водозабора, нужно вспомнить известный российский фильм «Время первых», где наш земляк Евгений Миронов сыграл космонавта Алексея Леонова. Там есть одна очень похожая сцена прохождения через шлюз, но в нашем случае, это был не выход в открытый космос, а монтаж гидрозатвора. При работах на водозаборе категорически запрещено проходить через оборудование вперед головой, потому водолазу потребовалось монтировать затвор на глубине 15 м фактически продавливая его ногами, — рассказал начальник цеха водоподготовки ООО «КВС» Вадим Потапов.

- На сегодняшний день водолазные работы в русле Волги выполнены. Теперь мы приступаем к реконструкции водозабора с внутренней стороны — в «мокрой шахте». Согласно графику, мы планируем выполнить весь комплекс мероприятий до конца 2020 года, — сказал Потапов.

Напомним, ранее на объекте была выполнена замена водоочистной машины, которая защищает головные сооружения водокомплекса от попадания шуги в холодный период года. Отметим также, что в этом году концессионером уже были введены в эксплуатацию водовод по улице Плодородная протяженностью более 1,5 км, магистральный водопровод протяженностью 3,2 км от железнодорожных путей вблизи ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» до Сокурского тракта, водопроводные сети по улице Черниговская, коммуникации в районе поселка Воробьевка, водопроводные сети по улице Верхняя и так далее. Также до конца 2020 года запланирована реконструкция водопроводных сетей по улице Планерная, реконструкция 7 ВПНС, строительство канализационных сетей для вывода из эксплуатации КНС-12, ввод в эксплуатацию второй части магистрального водовода от ВНС Вольская до ж/д путей в районе ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» и др.