В Саратове росгвардейцы спасли жизнь 73-летней женщине

Вечером 25 ноября житель Фрунзенского района Саратова обратился за помощью к сотрудникам Росгвардии.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, мужчина сообщил, что его пожилая соседка не отвечает на звонки по телефону и не открывает дверь.

Правоохранители вместе со спасателями прибыли на адрес и обнаружили на полу 73-летнюю женщину.

Ей стало плохо, встать сама она не смогла.

Гражданке оказали доврачебную помощь и передали на руки прибывшим медикам «скорой».

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