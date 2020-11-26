В Саратове росгвардейцы спасли жизнь 73-летней женщине

Вечером 25 ноября житель Фрунзенского района Саратова обратился за помощью к сотрудникам Росгвардии.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, мужчина сообщил, что его пожилая соседка не отвечает на звонки по телефону и не открывает дверь.
Правоохранители вместе со спасателями прибыли на адрес и обнаружили на полу 73-летнюю женщину.
Ей стало плохо, встать сама она не смогла.
Гражданке оказали доврачебную помощь и передали на руки прибывшим медикам «скорой».
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