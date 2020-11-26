Три фуры и «Газель» столкнулись на саратовской трассе

ДТП с участием грузовиков и "Газели" произошло на саратовской трассе. Фото "Балаковской телеги"
На трассе в Хвалынском районе Саратова столкнулись несколько фур.
Как сообщает канал «Балаковская телега», авария произошла вблизи поворота на село Алексеевка.
Там столкнулись три грузовых автомобиля и «Газель». Обошлось без пострадавших, но на дороге возникла серьезная пробка.
Образовалась серьезная пробка
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