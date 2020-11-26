Иностранец переплыл саратовскую реку и получил срок за нарушение границы

В Питерском районе Саратовской области осудили 55-летнего гражданина соседнего государства за пересечение границы РФ без документов.

- Днем 11 августа иностранец пешком шел в РФ в обход пунктов пропуска. Границу он пересек, переплыв реку Малый Узень. Его задержали российские пограничники, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Свою вину мужчина признал. Его отправили на семь месяцев в колонию-поселение. Приговор в законную силу не вступил.

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