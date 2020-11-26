В Саратове при выписке коронавирусных больных вместо двух отрицательных тестов оставили один

Станислав Шувалов

В Саратовской области за последние дни резко сократилось количество коронавирусных пациентов, лечащихся амбулаторно — с 4 тыс. до 700 человек. Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов объяснил эту ситуацию четкой работой медиков и признал, что это стало возможным в том числе из-за того, что вместо двух отрицательных тестов на коронавирус теперь довольствуются одним.

- Это связано с тем, что мы ведем поступательную работу по оказанию медпомощи пациентам, обеспечению лекарствами. Внесены изменения в рекомендации Минздрава о снятии пациентов как выздоровевших с учетом одного отрицательного мазка. Однако это не значит, что эти пациенты абсолютно здоровы не в плане заразности, а в плане возможных осложнений. Поэтому мы их не учитываем, как коронавирусных, но терапию продолжаем, — рассказал Шувалов.