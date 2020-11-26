Коронавирус в Саратове: растет число госпитализированных с коронавирусом, сокращается число лечащихся на дому

В Саратовской области на стационарах в ковидных госпиталях находятся 3497 пациентов, у 2175 из которых выявлен коронавирус, с пневмонией — 3 399.

Из них на кислородной поддержке находятся 715 человек, на ИВЛ из них – 220 человек.

Число находящихся на лечении амбулаторно снова резко снизилось до 755 человек.

За прошедшие сутки госпитализированы 287 человек, выписаны 237 за сутки.

Свободных коек в госпиталях 698 (16,6%). Об этом на брифинге 26 ноября доложил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.