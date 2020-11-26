Саратовские власти грозят расторгнуть договор с подрядчиком из-за плохого ремонта дорог

Саратовские чиновники остались недовольны качеством ремонта дорог на улицах города.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, мониторинг выполненных ремонтных работ ведет комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Были неоднократно высказаны нарекания к ООО «Автодорожник».
Некачественно был проведен ремонт на улицах Цветочная, Летняя, Раздольная, 4-я Окольная, Батавина, Гоголя, Емлютина. На асфальте остались дефекты, он оказался поврежден после установки бордюров, кроме того, не убран строительный мусор. А дороги по улице Летняя и Емлютина до сих пор не отремонтированы полностью.
Есть и другие недостатки, которые подрядчик должен был устранить, но не сделал этого.
Поставлен срок до 30 ноября.
- В противном случае администрацией города будут приняты меры по расторжению контракта с подрядчиком. Выполненные им работы будут не приняты и не оплачены, — заявили в мэрии.
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