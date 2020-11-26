С начала года в ПФР по поводу неточностей в личных данных обратилось 18 тысяч жителей Саратовской области

С заявлениями о корректировке сведений в ПФР в текущем году уже обратилось более 18 тысяч жителей Саратовской области.

Жители области самостоятельно следят за формированием своих пенсионных прав через электронные сервисы – личный кабинет на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru или на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Если замечают неточность (например, нет информации о каком-то периоде работы), обращаются в любую клиентскую службу ПФР. При этом нужно заявление и документы, подтверждающие основание для корректировки.

К моменту выхода на пенсию в этом случае не потребуется собирать никаких дополнительных документов.

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