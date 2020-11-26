Саратовские депутаты согласились с решением публичных слушаний о присоединении поселков к городу

Саратовская городская дума поддержала результаты публичных слушаний о присоединении ряда муниципалитетов к Саратову.

Вопрос включения Багаевского и Александровского МО, а также поселка Красный Текстильщик был вынесен на очередное заседание гордумы 26 ноября. Разгорелась дискуссия, народные избранники опирались на итог публичных слушаний, которые прошли в Саратове. На них большинство высказались за присоединение.

Однако жители муниципалитетов, которые планируется присоединить ранее высказывались против. По словам депутата Александра Янкловича, вопрос о принятии решения публичных слушаний в поселках должны рассматривать местные депутаты.

В то же время прозвучали опасения, что присоединение поселков ухудшит положение для местных жителей, которые могут потерять часть льгот. Глава Саратова Михаил Исаев заверил, что этого не произойдет. Раньше он также высказывался, что сельские поселения не утратят свой статус и привилегии. Одновременно они получат дополнительное финансирование.

Исаев также заявил, что объединение планировалось еще в 90-х годах, но было отложено.

В итоге депутаты согласились, что город должен расти, и приняли итоги публичных слушаний, прошедших в Саратове. Проголосовавших «против» не нашлось.

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