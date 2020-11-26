В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли четверо мужчин и женщина

В Саратовской области коронавирус за сутки унес жизнь пяти человек
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава, умершие мужчины 70 и 78 лет страдали коронарной патологией и недостаточностью кровообращения.
Еще один скончавшийся — 69-летний пациент — имел сахарный диабет и гипертонию, а 58-летний гражданин страдал ишемической болезнью сердца.
Также умерла от коронавируса 66-летняя женщина с ожирением и гипертонией.
На 26 ноября количество скончавшихся от коронавируса в области составило 217.
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