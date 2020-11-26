Мэру Саратова сократили заместителей

Вместо семи заместителей у главы Саратова останется шесть. Вместо замглавы по ЖКХ и городскому хозяйству и замглавы по строительству сам мэр Михаил Исаев предложил создать новую единицу — первого заместителя главы города. В сферу его вопросов как раз войдут коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, строительство и ЖКХ.

Депутаты эти изменения единогласно поддержали на заседании 26 ноября.

Предполагается, что на эту вновь созданную должность первого заместителя будет назначен депутат областной думы Сергей Грачев.

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