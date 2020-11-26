Саратовцев приглашают на бесплатные вебинары для малого и среднего бизнеса

Банк России начинает серию обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса.

Первый вебинар пройдет 1 декабря 2020 года в 12:00 по местному времени. На нем предприниматели узнают, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке https://proofix.ru/edu/.

Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящен возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей для предпринимателей.

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