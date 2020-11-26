В саратовских ЗАГСах оцифровано около 9 млн актовых записей

В Саратовской области специалисты отделов ЗАГС оцифровали около более 9 млн актовых записей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС, они датируются, начиная с 1926 года.

Всего в архивах ЗАГСов области около 10 млн актовых записей, в том числе свыше 200 тыс. — на немецком языке.

До 31 декабря 2020 года работа по оцифровке должна завершиться.

Как отметила начальник регионального Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, эта работа уже дает свои положительные результаты. «В этом году специалисты территориальных отделов ЗАГС начали выдавать гражданам повторные свидетельства, даже если бумажный экземпляр актовой записи находится на хранении за тысячи километров от него, — рассказала Юлия Пономарева.

Напомним, создание единого реестра инициировано президентом России в 2016 году. В него включаются сведения о рождении, заключении и расторжении брака, об установлении отцовства, о перемене имени, о смерти.

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