Саратовские курицы не понравились китайцам

В Саратовской области сложилась неблагополучная ситуация с птичьим гриппом
Фото: Екатерина Семенова
Кур и яйца из Саратовской области не пустят в Китай.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор, импорт продукции птицеводства был приостановлен. Причина — неблагоприятная обстановка по птичьему гриппу.
Кроме Саратовской области, ограничения коснулись Костромской и томской областей, а также Татарстана.
Россельхознадзор планирует договорится с Китаем о переговорах, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.