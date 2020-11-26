Саратовские курицы не понравились китайцам

В Саратовской области сложилась неблагополучная ситуация с птичьим гриппом Фото: Екатерина Семенова

Кур и яйца из Саратовской области не пустят в Китай.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор, импорт продукции птицеводства был приостановлен. Причина — неблагоприятная обстановка по птичьему гриппу.

Кроме Саратовской области, ограничения коснулись Костромской и томской областей, а также Татарстана.

Россельхознадзор планирует договорится с Китаем о переговорах, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

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