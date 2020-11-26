Городская дума Саратова разрешила работникам «скорой» ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах

Саратовские работники скорой помощи смогут бесплатно ездить на городском электротранспорте Фото: Екатерина Семенова

Городская дума Саратова на заседании 26 ноября приняла решение о льготах для сотрудников скорой помощи и их детей.

Депутаты решили освободить врачей, водителей, средний и младший медперсонал от платы за проезд в муниципальном общественном транспорте, этой же льготой будут пользоваться их дети.

Кроме того, работников «скорой» освободили от платы за пользование муниципальным жильем по договору соцнайма, а с родителей не будут брать плату за муниципальные детсады.

Эта поддержка будет сохранена в постоянном режиме, а не только в период пандемии. По словам мэра Саратова компенсация этих затрат обойдется городскому бюджету в 15 млн рублей в год.

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