Пожилой педиатр из Саратова заботится о тысяче детей на своем участке

Татьяна Крупинова

На телеканале НТВ вышел сюжет о пожилом педиатре из Саратова Татьяне Крупиновой.

Она работает в поликлинике №19 уже 35 лет и на ее участке числятся 930 маленьких пациентов. Сейчас к врачу на прием приходят дети детей, которых она когда-то лечила.

Несмотря коронавирус, возраст и изоляцию для лиц старше 65 лет, Татьяна Крупинова продолжает приходить на дом по амбулаторным вызовам.

- Километров 5, 6 или 7. По-всякому бывает. В последнее время с утра до вечера каждый день, — рассказывает врач.

В период распространения коронавируса к белому халату добавились маски, санитайзер и перчатки, если ребенок болен.

При этом Татьяна Крупинова заявляет, что будет работать, не перекладывая заботы на другие.

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