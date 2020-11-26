Поселок и девять улиц в Саратове остались без воды

Сегодня, 29 ноября, без воды остался поселок Латухино, 2-7 квартала в Саратове, а также ряд улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», это отключение продлится ориентировочно до 20:00, как и на улице Панфилова — участке от Крылова до Победы, Островского, Латвийской улице, Кольцова, Тургенева, Тульской, 41-43, 1-м Тульском проезде, 8 и 14, Танталовской.

До 29:00 не будет воды в частных домах на 2-м Нагорном проезде.

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