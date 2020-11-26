Живший на ферме под Аткарском бомж сгорел в подсобном помещении

Мужчина сгорел на ферме под Аткарском Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшему было 59 лет.

Пожар начался около трех часов ночи 26 ноября в крестьянско-фермерском хозяйстве села Петрово. Местные жители заметили возгорание и вызвали МЧС. После тушения огня на полу помещения было найдено тело с ожогами.

Установлено, что погибший не имел постоянного места жительства, и владелец фермы разрешил ему пожить в подсобном помещении, где имелось спальное место.

По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

Следователи проверяют обстоятельства трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

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