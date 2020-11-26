Живший на ферме под Аткарском бомж сгорел в подсобном помещении

Мужчина сгорел на ферме под Аткарском
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Аткарском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшему было 59 лет.
Пожар начался около трех часов ночи 26 ноября в крестьянско-фермерском хозяйстве села Петрово. Местные жители заметили возгорание и вызвали МЧС. После тушения огня на полу помещения было найдено тело с ожогами.
Установлено, что погибший не имел постоянного места жительства, и владелец фермы разрешил ему пожить в подсобном помещении, где имелось спальное место.
По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.
Следователи проверяют обстоятельства трагедии
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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