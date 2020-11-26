В Саратове мужчину убили ударом ножа в грудь

Тело мужчины найдено на улице Соколовая Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружили около восьми вечера 25 ноября возле дома №44/62 по улице Соколовая.

45-летнего мужчину убили ударом ножа в грудь.

Возбуждено уголовное дело. Начато расследование.

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